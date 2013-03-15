Торги на межбанке открылись котировками 8,1230/8,1290 грн/долл.

В пятницу, 15 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись с увеличения спреда – 8,1230/8,1290 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2644/48, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5825/10,5920. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3026/28 (среда — 1,2956/58).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1260/8,1310, к 12:00 цены понизились до 8,1240/8,1265. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1245/8,1275 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5270/10,5355, к 12:00 цены ушли вниз 10,5210/10,5300. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,4995/10,5095.