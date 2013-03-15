Оптимизм на финрынках не соответствует ситуации в мировой экономике - Fitch

Восстановление позитивного настроения на мировых фондовых рынках не соответствует реальному положению дел в мировой экономике, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Квартальные показатели по ВВП еврозоны и США за последние три месяца 2012 года стали самыми слабыми с 2009 года. Несмотря на это, спрос на рисковые активы растет, а некоторые фондовые индексы торгуются вблизи исторических максимумов", - говорится в сообщении, пишет ПРАЙМ.

Напомним, в своем последнем обзоре, Fitch ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2013 году до 2,2% и 2,8% в 2014 году против ожидаемых ранее 2,4% и 2,9%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, по итогам торгов в среду, 13 марта, индекс Dow Jones вырос на 0,04%, составив 14455,28 пункта - новый рекордный максимум, который обновляется с 5 марта.

14 марта европейские рынки акций превысили четырехлетние максимумы: FTSEurofirst 300 поднялся на 0,47%, а Euro STOXX 50 - на 0,71%. Немецкий индекс DAX прибавил 0,56%, британский FTSE 100 - 0,2%, а французский CAC-40 - 0,51%.