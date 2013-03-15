Профицит внешней торговли Украины в январе составил 15,8 млн долл.

Положительное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе 2013 года составило 15,8 млн долл. против отрицательного сальдо 60,5 млн долл. за январь 2012 года, сообщает Государственная служба статистики.

В частности, в январе 2013 года против января 2012 года экспорт товаров из Украины сократился на 3,7% - до 5,126 млрд долл., импорт - на 5,1%, до 5,111 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,00 (в январе 2012 года – 0,99).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 180 стран мира.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией в январе 2013 года сократился до 586,07 млн долл. с 840,26 млн долл. за январь 2012 года. Россия является основным поставщиком в Украину энергоносителей.

По итогам января 2013 года импорт природного газа уменьшился на 3,2% по сравнению с январем 2012 года - до 1,018 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 78,4%, до 60,4 млн долл., импорт каменного угля - на 56,9%, до 145,87 млн долл.

В январе 2013 года Украина сократила на 19% экспорт черных металлов - до 1,152 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов уменьшился на 44,8% - до 136,4 млн долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе 2013 года против января 2012 года вырос на 5,6% - до 721,51 млн долл., экспорт вырос на 9,1% - до 471 млн долл.

Украина в январе 2013 года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 29,4% - до 292,18 млн долл., при этом импорт уменьшился на 24,2% - до 321,58 млн долл.

Экспорт зерновых в январе 2013 года против аналогичного месяца 2012 года вырос на 6,2% - до 555,08 млн долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 17,2% - до 796,85 млн долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.

По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.