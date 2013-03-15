Украина рассчитывает к маю завершить переговоры о ЗСТ в рамках СНГ

Москва. Украина рассчитывает завершить к маю переговоры по соглашению о свободной торговле услугами в рамках СНГ.

Об этом министр экономического развития Украины Игорь Прасолов сказал журналистам в кулуарах 57-го заседания Экономического совета СНГ в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Мы хотим выйти на финальные документы к маю. Постараемся, когда будет встреча глав правительств, чтобы этот документ был подписан», - сказал И.Прасолов. При этом он напомнил, что Украина стала инициатором создания зоны Свободной торговли в рамках Содружества.

«Сейчас на повестке дня стоит вопрос о подписании договора касательно создании зоны свободной торговли услугами», - отметил И.Прасолов.

По его словам, около 20 млрд долл. составляет украинский оборот услуг, из них 7,3 млрд - приходится на страны СНГ.

Директор департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Андрей Кушниренко сказал журналистам, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, что в Исполкоме СНГ рассчитывают до конца года согласовать на уровне экспертов соглашение о свободной торговле услугами в рамках Содружества.

«Можно себе представить, что согласованный на уровне экспертов, не правительств, текст к концу этого года будет», - сказал А.Кушниренко.

По его словам, после этого он будет вынесен на внутригосударственные процедуры.

Он отметил, что в этой работе также есть противоречия, но они носят рабочий характер и не является принципиальными.

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