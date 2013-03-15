ФРУ не против, чтобы Клименко занимался администрированием единого соцвзноса

Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая бизнесменом Дмитрием Фирташем, считает, что было бы предпочтительнее, если бы администрированием единого социального взноса занималось Министерство доходов и сборов, а не Пенсионный фонд.

Об этом написал заместитель председателя Совета ФРУ Алексей Мирошниченко в статье, размещенной на сайте Forbes.ua.

«Работодателю в целом безразлично, кто будет администрировать единый социальный взнос – Министерство доходов и сборов или Пенсионный фонд (ПФ). После передачи этой функции в Миндоходов на предприятие будет приходить один контроллер, проверяющий уплату и налогов, и ЕСВ», - отметил А.Мирошниченко.

При этом заместитель Д.Фирташа уточнил, что информация о поддержке работодателями ПФ в его стремлении сохранить за собой функцию администрирования ЕСВ не соответствует действительности.

«Объединения работодателей, как и профсоюзов, несмотря на законодательные регламенты, не имеют реальной возможности влиять на управление Фондом. Есть лишь имитация этого», - уточнил А.Мирошниченко.

Вместе с тем, Федерация работодателей поддерживает инициативу Миндоходов, направленную на уменьшение размера единого соцвзноса.

«Мы склоняемся к тому, что этот шаг будет способствовать легализации рынка труда. При уменьшении ЕСВ до 15% с нынешних 36% может возникнуть определенный провал поступлений в ПФ. Однако он не будет длиться более полугода», - добавил А.Мирошниченко.

Как сообщал УНИАН, Федерация работодателей Украины (ФРУ) создана 27 сентября 2002 г., представляет интересы работодателей в экономических и социально-трудовых отношениях с властью и профсоюзами на национальном уровне.

В ноябре 2011 года главой ФРУ был избран Дитрий Фирташ.

Ранее Д.Фирташ заявил, что будет добиваться внесения изменений в законопроект о трансфертном ценообразовании, которые среди прочего предусматривают сокращение числа стран, операции с которыми подлежат мониторингу.

Однако министр доходов и сборов А.Клименко заявил, что министерство будет отстаивать свой вариант законопроекта о трансфертном ценообразовании.

Закон о трансферном ценообразовании уже подписан премьер-министром и будет отправлен в парламент. Документ направлен на борьбу с «тенью» и «минимизацией налоговых обязательств». Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при операциях между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции совокупным объемом 50 млн грн в год.

По данным Миндоходов, использование оффшорных схем ведения бизнеса ведет к многомиллиардным потерям государственного бюджета.