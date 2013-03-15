В феврале инфляция в ЕС немного уменьшилась

Брюссель. В феврале 2013 года годовая инфляция (февраль 2013 года к февралю 2012 года) в странах-членах зоны евро снизилась по сравнению с январем 2013 года с 2,0% до 1,8%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – также снизилась с 2,1% до 2,0%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В феврале, по сравнению с январем в странах зоны евро и в ЕС-27 была зафиксирована инфляция в 0,4%.

В феврале самый высокий уровень годовой инфляции был отмечен в Румынии (4,8%), Эстонии (4,0%) и Нидерландах (3,2%).

Самый низкий уровень годовой инфляции в феврале зарегистрирован в Греции (0,1%), Португалии (0,1%) и Латвии (0,3%).

В феврале 2012 года в странах зоны евро годовая инфляция составила 2,7%, в ЕС-27 – 2,9%.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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