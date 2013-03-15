Ситуация с Таможенным союзом прояснится через четыре месяца

Москва. В течение 4 месяцев межведомственная экспертная рабочая группа по выработке рекомендаций и механизмов по углублению сотрудничества с Таможенным союзом и ЕЭП должна завершить работу и представить свои наработки на рассмотрение правительства.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян в ходе международного экономического форума государств-участников СНГ “Вызовы современности и перспективы развития интеграции на территории Содружества” в Москве.

“По поручению президента и премьер-министра создана межведомственная экспертная рабочая группа по выработке рекомендаций и механизмов по углублению сотрудничества с Таможенным союзом и ЕЭП, которую я возглавляю. Такая работа уже проводится в течение месяца”, - сказал В.Мунтиян.

По его словам, эта рабочая группа должна разработать различные сценарии сотрудничества в отраслевых сферах, сотрудничества по линии Кабмина Украины и Евразийской экономической комиссии в сфере торговли и технического сотрудничества.

Он заметил, что в эту группу входят научные работники, налоговики, таможенники и представители других ведомств, которые сообща должны разработать реальные, не заполитизированные оценки и доложить их правительству.

“Эта работа будет завершена через четыре месяца”, - отметил В.Мунтиян и уверил, что сегодня рановато говорить об ассоциированном членстве Украины в Таможенном союзе и тем более о вступлении.

“Я думаю, мы на это не пойдем, в том числе из-за политической ситуации, чтобы страну не расколоть. Пока нужно все подсчитать”, - отметил он.

В.Мунтиян считает, что сегодня Украине было бы полезно попробовать получить статус наблюдателя при Евразийской экономической комиссии Таможенного союза и ЕЭП.

По его мнению, в такой ситуации представители Украины видели бы как разрабатываются и принимаются многообразные документы в ЕЭП что в целом позволило бы держать “руку на пульсе”.

“Если бы там были наши представители, то от этого мы бы только выиграли”, - заметил он.

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