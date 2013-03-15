Импорт цветов к 8 Марта принес в бюджет 2 млн грн доходов

Импортеры цветов (срезанных и в горшках), активизировавшие деятельность к 8 Марта, уплатили в бюджет 2 млн грн таможенных платежей, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

При этом в министерстве обратили внимание, что все цветы были импортированы законно, без нарушений таможенных правил, а длительность операций по оформлению импорта не превышала 4 часов.

По данным Миндоходов, чаще всего оформляли импорт роз, хризантем, орхидей, гвоздик, мимоз и ирисов, а также пеларгоний, бегоний, георгин, гвоздик и гербер в горшках.

Общий объем импорта цветов в Миндоходов не назвали, однако сообщили, что только в Днепропетровской области таможенники оформили более 1 млн. штук живых цветов.

Как сообщал УНИАН, накануне праздника Министерство доходов и сборов пообещало, что проволочек с таможенным оформлением импортных цветов в преддверии 8 Марта не будет, а также информировало, что в случае таможенных задержек можно оформить жалобу посредством сервиса «Пульс Министерства доходов и сборов». При этом в министерстве предостерегли торговцев от попыток безосновательного повышения цен на цветы в рознице.