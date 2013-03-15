Межбанк в пятницу закрылся котировками 8,1250/8,1265 грн/долл.

В пятницу, 15 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1260/8,1310, к 12:00 цены снизились 8,1240/8,1280. К закрытию торгов сузился спред 8,1250/8,1265 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2639/43, к 12:00 цены выросли до 0,2646/50. В России курс доллар-рубль опустился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6575 (-0,1235).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3015/85. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5270/10,5355, к 12:00 цены ушли вверх 10,6021/10,6133. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,6343/10,6422.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1260/8,1310, к 12:00 цены понизились до 8,1240/8,1265. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1245/8,1275 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5270/10,5355, к 12:00 цены ушли вниз 10,5210/10,5300. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,4995/10,5095.