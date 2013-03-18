"Депозитное" решение Кипра ударит по вкладчикам всей Европы - Moody's

Параметры предоставления финансовой помощи Кипру, в частности, однократный налог на депозиты и меньшая по сравнению с ожидаемой сумма кредита в 10 миллиардов евро, негативны для вкладчиков банков и экономики страны, считают эксперты международного рейтингового агентства Moody's.

"Потери окажут негативное влияние на всех европейских кредиторов, а не только кипрских", - говорится в публикуемом еженедельно кредитном обзоре.

Наиболее существенным эффект от налога на депозиты будет для вкладчиков Cyprus Popular Bank Public, Hellenic Bank Public Company Ltd, Bank of Cyprus Public Company Limited и для Русского Коммерческого Банка (входит в группу ВТБ). Владельцы депозитов лишатся в общей сложности почти шести миллиардов евро.

Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу, 16 марта, заявил, что Еврогруппа вынудила Кипр согласиться на повышение корпоративного налога и одноразовое списание с депозитов до 100 тысяч 6,75%, а с более крупных вкладов - 9,9%.

"Даже если риск распространения проблем банковской системы Кипра ограничен, решение о налоге на депозиты сигнализирует о желании европолитиков выполнить свои задачи, несмотря на угрозы нарушений на общем финансовом рынке", - говорят аналитики Moody's, передает ПРАЙМ.

Они, между тем, подчеркивают и позитивную сторону принятых для спасения экономики Кипра решений. "Пакет финпомощи сокращает вероятность реструктуризации долга страны", - отмечается в обзоре.

В краткосрочной перспективе налог на депозиты, по мнению Moody's, приведет к падению темпов экономики, уменьшению доверия к ней, а также объема потребления и инвестиций. "Решение Еврогруппы направлено на то, чтобы уменьшить риск реструктуризации долга Кипра и сохранить валютный союз в его нынешнем виде", - заключается в обзоре.