Принимаемые в Европе меры экономии усиливают риск "социального взрыва" в регионе - S&P

Меры консолидации бюджета и сокращения госрасходов, предпринимаемые властями Испании, Португалии, Италии и Франции для борьбы с долговым кризисом, усиливают риск "социального взрыва", так как безработица в этих странах по-прежнему остается высокой, заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung глава немецкого офиса рейтингового агентства S&P Торстен Хинрихс, передает РИА "Новости".

"Обстановка в Испании, Италии и Франции взрывоопасная. Должен быть некий социальный консенсус", - считает Хинрихс. По его словам, граждане Испании и Португалии не против мер консолидации как таковых, но этот процесс не может продолжаться бесконечно.

"В Италии к этому добавляется опасность того, что новое правительство не сможет продолжить реформы для обеспечения роста экономики", - отметил собеседник газеты.

Что касается Германии, то ситуация в стране не вызывает у S&P опасений. "Это одна из немногих стабильных стран в Европе с рейтингом ААА", - сказал Хинрихс. При этом он добавил, что единственной проблемой в стране является обстановка в банковском секторе, хотя меры по увеличению капитализации постепенно исправляют ее.