Британия обещает компенсировать своим гражданам потери от введения Кипром налога на депозиты

Британским подданным, хранящим свои сбережения на Кипре, компенсируют потери от налога на депозиты, заявил в воскресенье, 17 марта, министр финансов Великобритании Джордж Осборн.

«Те, кто служат в нашей армии, те, кто работают на наше правительство на Кипре, – потому что у нас там расположены военные базы, все они, если пострадают от налога на депозиты, получат компенсации. Люди, которые выполняют работу на благо нашей страны на Кипре, должны быть защищены от этого налога», — цитирует Осборна Euronews.

В воскресенье ЦБ Кипра запретил всем банкам страны любые платежи и переводы на острове и за рубежом. Мораторий введен на фоне переговоров властей с МВФ и ЕС относительно параметров финансовой помощи, предоставление которой призвано предотвратить дефолт Кипра. В понедельник парламент страны проведет заседание, на котором решится судьба закона о налоге на вклады. Новости о его возможном введении вызвали озабоченность, как в странах ЕС, так и в России. Потери только россиян могут составить порядка 2 млрд долл., передает «Газета.Ru».