Парламент Кипра сегодня рассмотрит вопрос о введении налога на депозиты

Парламент Кипра отложил на понедельник, 18 марта, экстренное заседание по вопросу о решении Еврогруппы обложить налогом банковские депозиты на Кипре как условие предоставления стране экстренной финансовой помощи, сообщает ВВС.

Ранее Президент Кипра Никос Анастасиадис выступил в защиту этого налога, сказав, что пакет финансовой помощи от МВФ и ЕС необходим для спасения экономики страны.

Решение Еврогруппы обложить разовым налогом банковские депозиты на Кипре вызвало у населения шок.

Как сообщал УНИАН, по данным греческих СМИ, правительству Кипра не хватает всего одного голоса в парламенте, чтобы принять закон о введении налога на банковские депозиты. Правоцентристская партия ДИСИ Президента Н.Анастасиадиса и демократическая ДИКО имеют 28 мест, а для принятия решения надо 29 голосов.

Н.Анастасиадис заявил, что Еврогруппа вынудила Кипр согласиться на повышение корпоративного налога и введение одноразового налога на депозиты в банках Кипра - в 6,75% на суммы ниже 100 тысяч евро и в 9,9% на вклады свыше 100 тысяч евро.

По словам Президента, ему предстояло выбрать неконтролируемое банкротство или болезненное, но контролируемое управление кризисом.

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