Янукович приказал обеспечить выход государства из капитализированных банков

Президент Украины Виктор Янукович в Национальном плане действий на 2013 год поручил Министерству финансов и премьер-министру Украины Николаю Азарову принять меры для выхода государства из капитала банков, капитализированных с его участием.

В частности, согласно указу Президента №128 от 12 марта, которым утвержден этот план, уже в мае Минфин должен отобрать в надлежащем порядке компанию-советника в вопросе выхода государства из капитализированных банков и заключить с ней соответствующий договор.

Далее, к ноябрю текущего года, Минфин совместно с премьер-министром должны утвердить порядок проведения конкурса по продаже госпакетов акций банков, капитализированных с участием государства.

Согласно Национальному плану действий на 2013 год, решение о продаже госпакетов акций должно быть принято также в ноябре.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2012 года Минфин объявил тендер по отбору компании-консультанта в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев» для «проведения оценки пакетов акций АБ «Укргазбанк» и ПАО «АКБ «Киев», предоставления рекомендаций по порядку проведения и подготовки плана продажи пакетов акций этих банков, отбора стратегических инвесторов и решения других вопросов, связанных с продажей пакетов акций этих банков».

Свои услуги в качестве консультанта в данном вопросе предложила только компания Deloitte (ООО «Делойт и Туш»). Компания запросила за свои услуги 16,187 млн грн (с НДС). Однако с учетом того, что предложение компании было единственным, проведенный Минфином тендер считается недействительным.

Справка УНИАН. По данным Минфина, на капитализацию и докапитализацию «Родовид Банка», «Укргазбанка» и банка «Киев» государство потратило 25,3 млрд грн («Родовид Банк» - 12,359 млрд грн, «Укргазбанк» - 9,3 млрд грн, банк «Киев» - 3,565 млрд грн), в результате чего государство стало основным акционером финучреждений: «Родовид Банк» - 99,9907%, «Украгазбанк» - 92% и банк «Киев» - 99,94% акций.

14 сентября 2011 года Кабмин своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк.