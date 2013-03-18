Межбанк в понедельник открылся котировками 8,1230/8,1290 грн/долл.

В понедельник, 18 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,1230/8,1290 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2632/0,2636, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5055/10,5150. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2937/1,2939 (пятница — 1,3026/1,3028).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1260/8,1310, к 12:00 цены снизились - 8,1240/8,1280. К закрытию торгов сузился спред - 8,1250/8,1265 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5270/10,5355, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6021/10,6133. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 10,6343/10,6422.