Закон о госрегулировании в сфере транспорта будет разработан до конца года

Президент Украины Виктор Янукович поручил до конца 2013 года создать правовое поле для функционирования Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере транспорта, и разработать проект закона о госрегулировании в этой сфере.

Это предусмотрено Национальным планом на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», который утвержден указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года и опубликован на его сайте.

Поручение дано премьер-министру Украины, Министерству инфраструктуры, Министерству экономического развития и торговли.