Янукович приказал разработать программу сотрудничества с Таможенным союзом

Президент Украины Виктор Янукович поручил Министерству экономического развития и торговли до июля разработать среднесрочную программу сотрудничества Украины со странами Таможенного союза.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

Месяц июнь в документе определен как окончательный срок разработки программы.

«Разработать программу сотрудничества Украины с государствами Таможенного союза: Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией на среднесрочную перспективу», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.

16 января 2013 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство открыты для вступления других стран СНГ, но только на полноправной основе, и отметил, что новые участники должны подписать все интеграционные документы, а не их часть.

В начале февраля посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

Президент Украины Виктор Янукович заявил 14 марта на пресс-конференции, что газовые переговоры с Россией отделены от переговоров о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом РФ, Беларуси и Казахстана.

Министр экономического развития Украины Игорь Прасолов 15 марта заявил, что вопрос о придании Украине статуса ассоциированного члена в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана сейчас не обсуждается.

Напомним, что некоторые эксперты считают выставленный российским "Газпромом" счет на 7 миллиардов долларов за газ, не отобранный Украиной в 2012 году, экономическим шантажом с целью вынудить Украину ко вступлению в ТС.

Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Казахстане оппозиция выносит на референдум вопрос о выходе страны из Таможенного союза