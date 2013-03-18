«Креди Агриколь Банк» в 2012 году увеличил прибыль в 2,8 раза

Банк «Креди Агриколь», входящий в группу крупных банков Украины по объему активов, в 2012 году согласно отчетности по международным стандартам получил прибыль в размере 268,92 млн грн, в то время как по итогам 2011 года прибыль банка составила 96,02 млн грн.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год выросли практически в 2 раза - до 13,24 млрд грн, обязательства - также почти вдвое, до 11,44 млрд грн, собственный капитал – почти в 2 раза, до 1,67 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,05 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно информации на официальном сайте банка, «Креди Агриколь Банк» в 2012 году увеличил прибыль в 185 раз - до 408 млн грн, в то время как по итогам 2011 года прибыль составляла 2,2 млн грн.

Летом прошлого года акционер банка «Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь» (до 2010 года – «Калион Банк Украина») принял решение о прекращении банка путем его присоединения к банку «Креди Агриколь Банк».

Справка УНИАН. «Креди Агриколь Банк» (до марта 2011 года - «Индэкс-Банк») работает на рынке Украины с 1993 года. Основным владельцем банка является французский Credit Agricole (99,9955% акций банка).