Парламент Кипра перенес на 19 марта заседание по налогу на вклады

Парламент Кипра отменил назначенное на сегодняшний день заседание, на котором предполагалось утвердить программу финансовой стабилизации, и перенес его на вторник, 19 марта, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

"Парламентарии запросили дополнительное время для изучения создавшейся ситуации и переговоров с "тройкой" кредиторов - Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, парламент Кипра в понедельник, 18 марта, планировал расмотреть вопрос введения налога на банковские депозиты в стране - условие предоставления экстренной финансовой помощи от Еврогруппы и МВФ. Как заявило рейтинговое агентство Moody's, параметры предоставления финансовой помощи Кипру негативны для всех европейских кредиторов, а не только кипрских.

Накануне Евросоюз согласовал выделение Кипру 10 млрд евро из 17 млрд, необходимых экономике государства для ликвидации последствий экономического кризиса. Оставшиеся 7 млрд евро и предлагается изыскать путем введения налога на вклады.

Если Кипр не получит помощь, экономику острова ждет неминуемый дефолт.