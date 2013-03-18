Потери украинцев от введения налога в банках Кипра могут составить до 200 млн евро – эксперт

Масштаб финансовых потерь украинских вкладчиков вследствие решения властей Республики Кипр обложить налогом банковские вклады может составить 100-200 млн евро, что определенно заставит крупных клиентов поменять кипрские банки на банки других стран – например, Латвии и Швейцарии.

Об этом в комментарии УНИАН заявил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

«Потери украинцев (из-за введения налогообложения банковских вкладов на Кипре – УНИАН), конечно, будут. Вот только сложно оценить масштаб этих потерь. Если исходить из типичного соотношения российских и украинских денег в мировой финансовой системе как 10 к 1, а также из потерь россиян в размере 1-2 млрд евро, то украинцы могут потерять от введения спецналога на банковские счета на Кипре 100-200 млн евро. Много, но не критично», – сказал эксперт.

По его словам, проблемы Кипра обсуждаются очень давно, и многие, в том числе в Украине, подготовились к этому и вывели свои деньги из кипрских банков. «Однако наверняка есть и такие, кто «завис» со своими деньгами и деньгами своих компаний в кипрских банках. Думаю, все больше денег будет уходить из кипрских банков, в первую очередь, в Латвию и Швейцарию», - отметил Э.Найман.

Он также разъяснил, что в целом вводимый на Кипре налог не есть большое зло. «Если мыслить чисто математически, то для вкладчиков действительно выгоднее одноразово заплатить 7-10% (налога - УНИАН), чем иметь риск вообще не получить возврат средств по вкладу в случае дефолта страны», - утверждает Э.Найман.

Напомним, в субботу, 16 марта, парламент Кипра планировал одобрить план введения в республике налога на банковские вклады, объем поступлений от которого должен стать частью общего объема финансовой помощи стране. Налогообложение изначально должно было быть дифференцированным – для вкладов менее 100 тыс. евро (по ставке порядка 6,7%) и более 100 тыс. евро (по ставке порядка 10%).

Вместе с тем, в субботу окончательного решения по налогообложению принято не было – голосование по соответствующему законопроекту состоится в парламенте Кипра в понедельник, 18 марта. Между тем, возникшая паника уже заставила государственных регуляторов прекратить все безналичные расчеты и снизить лимит выдачи наличности в банкоматах, по некоторым данным, до 200 евро в сутки.

Как сообщал УНИАН, аналитики рейтингового агентства Moody’s уже заявили, что введение Кипром налога на вклады ударит по всем вкладчикам Евросоюза.

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