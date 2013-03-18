Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале вырос на 14,8%

Объем оборота розничной торговли в Украине в январе-феврале 2013 года против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,8% и составил 117,47 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Винницкой области – на 18,7%, до 3,45 млрд грн, в Запорожской области – на 18,5%, до 5,65 млрд грн, в АР Крым – на 18%, до 4,35 млрд грн и в Луганской области — на 17,7%, до 4,77 млрд грн.

Справка УНИАН. Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

Рост оборота розничной торговли в Украине в январе-феврале 2012 года против января-февраля 2011 года составил 14,6%.