Решение ЕС по Кипру может нанести серьезный удар банковской системе всей Европы - эксперты

Решение Европейского Союза о списании средств с депозитов кипрских банков может нанести серьезный удар по доверию к банковской системе всей Европы и прежде всего стран PIIGS, где потенциально может повториться аналогичная ситуация.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто".

"Европа уже второй раз с начала кризиса в конце 2009 года пошла на наказание держателей долга. Впервые были наказаны владельцы греческих облигаций в марте 2012 года, а сейчас - вкладчики кипрских банков", - отмечается в отчете компании.

По словам аналитиков "Кинто", в результате принудительной конфискации депозитов полностью была проигнорирована европейская система гарантирования вкладов, по которой все депозиты до 100 тыс. евро гарантируются государством.

"Евробюрократы собственно и замаскировали списание части депозитов под налог, поскольку тогда не нарушается норма о гарантии. Однако это формальность, а реальность такова, что вкладчики банков потеряли часть сбережений", - отметили в "Кинто".

В то же время, как отмечают в компании, "выбора наверняка у Кипра не было". "Экономика размером чуть менее 17 млрд евро требовала пакета помощи размером в те же 17 млрд евро, то есть 100% ВВП. Если бы государство взяло на себя такой дополнительный долг, оно бы в жизни не рассчиталось", - говорится в отчете "Кинто".

В то же время, как отмечают в компании, около половины от 68 млрд евро банковских депозитов - это средства российских, британских и греческих компаний и физлиц, поэтому фактически немалую долю изъятых средств профинансируют именно иностранцы. "Сами киприоты понесли потерь меньше, чем если бы государство не согласилось на помощь и, соответственно, депозитную конфискацию и объявило полномасштабный дефолт", - отметили в компании.

Напомним, на прошлой неделе Евросоюз принял решение о единоразовом списании денежных средств с депозитов кипрских банков в качестве условия для предоставления финансовой помощи стране. Согласно решению ЕС, депозиты размером более 100 тыс. евро будут обложены налогом в 9,9%, меньшие суммы - по ставке 6,75%. Деньги должны быть списаны со счетов к моменту открытия банков во вторник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парламент Кипра перенес на 19 марта заседание по налогу на вклады