Янукович поручил завершить к концу года переговоры о свободной торговле с Сербией и Канадой

Президент Украины Виктор Янукович поручил Министерству экономического развития и торговли до конца 2013 года завершить переговоры об установлении свободной торговли Украины с Сербией и Канадой.

Соответствующее задание содержится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

«Завершить переговоры по поводу заключения соглашения о свободной торговле с Республикой Сербия и Канадой», - говорится в документе.

Также в течение 2013 г. Минэкономразвития поручено продолжить переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле с Турцией.

Кроме того, В.Янукович поручил Минэкономразвития в течение 2013 года провести подготовку к проведению переговоров по вопросу заключения соглашения о свободной торговле с Израилем и Вьетнамом.

Как сообщал УНИАН, Украина с Сербией рассматривают вопрос о налаживании свободной торговли с середины 2011 г., с Канадой – с конца 2009 г.

Вопрос о свободной торговле с Турцией Украина обсуждает с начала 2011 г., с Израилем – с конца 2010 г. С Вьетнамом – с конца 2011 г.