Порядок администрирования платежей и взносов нефискального характера пересмотрят

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров до конца марта внести изменения в ряд законодательных актов с целью установления размеров и порядка администрирования платежей и взносов нефискального характера, определенных в переходных положениях к Налоговому кодексу, или упразднить такие платежи вовсе.

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года.

До конца апреля, согласно указу, необходимо утвердить перечень административных услуг и платы за них, которые предоставляются в центрах админуслуг. Кроме того, нужно утвердить требования к специалистам, предоставляющим админуслуги, а также причины, по которым такие специалисты могут быть освобождены от должности.

Ответственными за выполнение поставленных задач определены Министерство доходов и сборов Украины, Министерство финансов Украины, Министерство экономического развития и торговли и Министерство юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины в начале декабря 2012 года поручил правительству подготовить законопроекты об определении исчерпывающего перечня административных услуг и размера платы за их предоставление, а также установлении ответственности чиновников за нарушение требований законодательства по вопросам предоставления административных услуг. Целью поручения стала подготовка к созданию Единого государственного портала административных услуг. Глава государства в своем поручении также потребовал принятия отдельной Государственной целевой программы создания и функционирования информационной системы предоставления административных услуг на период до 2017 года.