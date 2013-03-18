Власть к апрелю подготовит законопроект о налоге на богатство

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров к апрелю 2013 года разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в части введения налога на богатство и роскошь.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года. Ответственными за выполнение поручения определены Министерство доходов и сборов Украины, Министерство финансов Украины и Минэкономразвития и торговли Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года Министерство финансов Украины предложило заменить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, который вступил в силу с 1 января 2013 года, налогом на богатство и предметы роскоши. Среди объектов налогообложения значились объекты жилой недвижимости, находящиеся в собственности одного налогоплательщика, стоимостью свыше 3 000 размеров минимальной заработной платы, общая площадь которых превышает 600 кв. м. Кроме того, предлагалось взимать налог с нежилых помещений, находящихся в собственности одного налогоплательщика, стоимостью свыше 2 000 размеров минимальной заработной платы, общая площадь которых превышает 500 кв. м.

Планировалось также облагать налогом легковые автомобили (стоимостью более 450 размеров минимальной зарплаты с объемом цилиндров двигателя более 3990 куб. см (кроме тех, которые использовались свыше 5 лет)); мотоциклы (стоимостью более 150 размеров минимальной зарплаты с объемом цилиндров двигателя более 995 куб. см (кроме тех, которые использовались свыше 5 лет)); суда, самолеты и вертолеты, изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней стоимостью более 20 размеров минимальной зарплаты, часы, мобильные телефоны и оружие стоимостью более 20 размеров минимальной зарплаты; обувь, изделия из меха, кожи, ковровые, швейные, трикотажные, текстильные изделия, а также изделия из древесины стоимостью более 30 размеров минимальной зарплаты; предметы искусства, коллекционирования и антиквариата стоимостью более 30 размеров минимальной зарплаты.