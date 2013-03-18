Fitch присвоило выпуску евробондов «Ощадбанка» финальные рейтинги B/RR4

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций государственного «Ощадбанка» на 500 млн долл. финальные рейтинги «B»/«RR4».

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе «Ощадбанк» завершил размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США с доходностью 8,875%. Книга заявок на еврооблигации с погашением в 2018 году была закрыта 13 марта.

При этом, как сообщил агентству УНИАН источник на финансовом рынке, первоначально «Ощадбанк» ориентировался на коридор доходности своих долговых бумаг 8,75-9,0%. В результате размещения спрос на бонды превысил заявленную сумму на 200 млн долл.

Лид-менеджерами выпуска евробондов были назначены банки Credit Suisse, Deutsche Bank и JP Morgan.

В марте 2011 года «Ощадбанк» выпустил пятилетние евробонды на сумму 700 млн долл. с купоном 8,25% годовых.

В начале текущего года другой государственный банк – «Укрэксимбанк» первым из украинских заемщиков разместил новый выпуск пятилетних евробондов на сумму 500 млн долл. с купоном 8,75% годовых.

В начале февраля правительство Украины доразместило десятилетние евробонды на 1 млрд долл. с доходностью 7,625% годовых. Первоначальный выпуск этих бумаг на сумму 1,25 млрд долл. был продан в ноябре 2012 года с купоном 7,8%.

Крупнейший по размеру активов в стране «ПриватБанк» в феврале продал пятилетние евробонды на 175 млн долл. с доходностью 10,875% годовых.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков. 100% акций банка принадлежат государству.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 85,99 млрд грн (третье место среди 176 действующих в стране банков), кредиты и задолженность клиентов - 51,2 млрд грн, обязательства - 67,9 млрд грн, уставный капитал - 15,5 млрд грн, собственный капитал - 18,1 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 565,8 млн грн.