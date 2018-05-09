Кипрский налог: и для Украины тоже

Кипру, стоящему на грани дефолта, 19 марта предстоит принять решение о введении в действие условий предоставления помощи от ЕС и МВФ. Основное беспрецедентное из них – налог на вклады. Предполагается, что со счетов менее 100 тысяч евро будет списано 3%, а более 100 тысяч — 12,5%. Такая мера коснется и украинских олигархов-вкладчиков, которые могут потерять минимум 200 млн евро.

Впервые в истории еврозоны владельцев вкладов вынудят поучаствовать в стабилизации финансового рынка. Причем кипрские банки стали жертвой краха греческой экономики. Во время съезжания финансового рынка Афин в пропасть именно они активно скупали греческие облигации и кредитовали компании страны. При этом банковский сектор Кипра в разы превышает размер дохода от развития экономики.

Новый антикризисный сценарий спасения Кипра обсуждался в субботу, 16 марта, на переговорах сторон процесса. Он предполагает сокращение транша Никосии с обещанных 17 млрд евро (сопоставимо с ВВП страны) до 10 млрд. Недостающую сумму и планируется получить за счет налогового нововведения. Сразу же после их завершения президент Кипра пообещал частично компенсировать убытки вкладчикам от принудительного списания депозитов путем акций банков, где хранились депозиты, в течение нескольких лет. Тем временем, в воскресенье, 17 марта, ЦБ Кипра запретил всем банкам страны любые платежи и переводы как на острове, так и за рубежом. В стране началась паника. Причем она затронула все европейские государства, и не только, в частности Россию. Откликнулись на заявленное и эксперты, и аналитики, и бизнес.

Международное рейтинговое агентства Moody's считает, что параметры предоставления финансовой помощи Кипру, в частности, однократный налог на депозиты и меньшая по сравнению с ожидаемой сумма кредита, несут прямые угрозы экономике страны, причем «потери окажут негативное влияние на всех европейских кредиторов, а не только кипрских».

Как отмечают в агентстве, наиболее существенным эффект от налога на депозиты будет для вкладчиков Cyprus Popular Bank Public, Hellenic Bank Public Company Ltd, Bank of Cyprus Public Company Limited и для Русского Коммерческого Банка (входит в группу ВТБ). Владельцы депозитов лишатся в общей сложности почти шести миллиардов евро.

«Даже если риск распространения проблем банковской системы Кипра ограничен, решение о налоге на депозиты сигнализирует о желании европолитиков выполнить свои задачи, несмотря на угрозы нарушений на общем финансовом рынке», - отмечают эксперты агентства.

В краткосрочной перспективе налог на депозиты, по мнению Moody's, приведет к падению темпов экономики, уменьшению доверия к ней, а также объема потребления и инвестиций. «Решение Еврогруппы направлено на то, чтобы уменьшить риск реструктуризации долга Кипра и сохранить валютный союз в его нынешнем виде», - подчеркивают в агентстве.

То есть, в такой манер, спасая целостность еврозоны, ЕС может спровоцировать финансовые проблемы глобального масштаба. Кстати, переговоры о предоставлении Кипру нового транша помощи активизировались в конце февраля, с этого времени каждый день из банков Кипра стало уходить за границу 100-150 млн евро.

Интересен данный вопрос и для Украины – с Кипром у нас долгоиграющая оффшорная история, изменить которую обещали власти еще во времена премьерства Еханурова. Действующее соглашение с Кипром является уникальным, поскольку позволяет избегать любой уплаты налога на прибыль кипрских компаний в Украине. Подобные условия работы отечественный бизнес имеет только с Монголией. Сейчас почти все украинские компании, присутствующие на международных биржах, представлены как кипрские. Поэтому резкое изменение всевозможных ставок налогообложения может негативно повлиять на цену наших акций за рубежом и возможность привлечения средств на внешних рынках.

Между тем, точно денонсировать советских времен «оффшорный» договор с островом обещали во время «налогового» майдана. Бизнес, согласившийся на новый фискальный документ в обмен на такой шаг власти, до сих пор ждет перемен, а олигархи в их преддверии, скорее всего, уже «позаботились» о своих средствах. Так что, вряд ли, украинских денег в банках Кипра много.

***Действующее на сегодня соглашение, освобождающее от налогообложения любые доходы, которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев в отношении физических лиц и доходов постоянных представительств, - возможность для крупного бизнеса практически открыто выводить за границу огромные суммы средств и минимизировать налоговые обязательства. Причем такая схема идеально работает в нашей стране, и она касается не только Кипра. В украинском списке 37 оффшорных зон (Кипр из перечня исключен распоряжением Кабинета Министров N 44-р от 1 февраля 2006 года), во всем мире – порядка 50.

Финансовый аналитики Александр Охрименко отмечает, что «на сегодня большая часть депозитов на Кипре - деньги русских и англичан. Именно они пострадают от введения налога на вклады. Причем для граждан Британии негатив особенно велик, так эти средства - исключительно легальные, в отличие от российских вкладов. Вклады украинцев на Кипре – незначительные».

Кстати, британским подданным потери от введения налога на вклады компенсируют. Как заявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн, «те, кто служат в нашей армии, те, кто работают на наше правительство на Кипре, потому что у нас там расположены военные базы, все они, если пострадают от налога на депозиты, получат компенсации. Люди, которые выполняют работу на благо нашей страны на Кипре, должны быть защищены от этого налога».

По разным оценкам, потери россиян от введения Кипром нового налога могут составить от 1,5 до 2 млрд евро, а, по данным Moody's, банки РФ, проводящие операции с зарегистрированными на Кипре компаниями российского происхождения и кипрскими банками, рискуют 43-53 миллиардами долларов.

Страны-кредиторы неоднократно проявляли озабоченность прохождением через банки острова огромных средств российских компаний и частных лиц. Поэтому для россиян действия властей Кипра имеют особое значение. По данному поводу уже высказался президент РФ Владимир Путин. Он считает возможное нововведение Никосии несправедливым и опасным. Путин даже провел оперативное совещание с руководством администрации, помощниками и советниками, курирующими экономические вопросы. Запланированный в Москву визит министра финансов Кипра Михаила Сарриса перенесен. Среди вопросов, которые планировалось обсудить, - новый заем для Кипра, возможность покупки РФ кипрских банков. К слову, появилась информация, что спасти ситуацию предлагал «Газпром». Он обещал помочь банкам острова в обмен на лицензию на добычу природного газа в эксклюзивной экономической зоне Кипра. Результаты таких переговоров пока не известны.

Что касается украинцев, то, по словам Охрименко, «у нас много кипрских компаний, но уже более двух лет отечественные бизнесмены держат деньги в США или Австрии, а кипрским банкам не доверяют. С начала глобального кризиса риск дефолта Кипра выше, чем у Украины, поэтому нет смысла держать деньги на острове. Основное - Кипр теряет свой статус как оффшорная зона. «И тут депозиты - не главное, более важным является новое соглашение между Кипром и Украиной об избежании двойного налогообложения. Сейчас крупный бизнес начинает осваивать как оффшор Австрию, Ирландию, Люксембур и отдельные штаты США. Кипру же придется подумать о своем будущем».

Кстати, что касается украинских компаний: СКМ, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, уже заявила, что решение парламента Кипра о единоразовом налоге на депозиты в банках страны никак не отразится на финансовом состоянии Группы СКМ.

По мнению управляющего партнера инвестиционной компании Capital Times Эрика Наймана, масштаб финансовых потерь украинских вкладчиков вследствие решения введения Кипром налога на вклады может составить 100-200 млн евро, что определенно заставит крупных клиентов поменять кипрские банки на банки других стран, например, Латвии и Швейцарии.

«Потери украинцев, конечно, будут. Вот только сложно оценить масштаб этих потерь. Если исходить из типичного соотношения российских и украинских денег в мировой финансовой системе как 10 к 1, а также из потерь россиян в размере 1-2 млрд евро, то украинцы могут потерять от введения спецналога на банковские счета на Кипре 100-200 млн евро. Много, но не критично», – сказал эксперт.

По его словам, проблемы Кипра обсуждаются очень давно, и многие, в том числе в Украине, подготовились к этому и вывели свои деньги из кипрских банков. «Однако наверняка есть и такие, кто «завис» со своими деньгами и деньгами своих компаний в кипрских банках. Думаю, все больше денег будет уходить из кипрских банков, в первую очередь, в Латвию и Швейцарию», - отметил Найман.

Он также считает, что в целом вводимый на Кипре налог не есть большое зло. «Если мыслить чисто математически, то для вкладчиков действительно выгоднее одноразово заплатить 7-10% (налога – ред.), чем иметь риск вообще не получить возврат средств по вкладу в случае дефолта страны», - утверждает Э.Найман.

Диляра Мустафаева, эксперт Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) отмечает, что выводимые с Кипра денежные потоки разделятся. «Часть средств уйдет в «английские оффшоры», или другие «благополучные страны», которые пока кажутся более защищенными. Часть денег может вернуться на «историческую родину», в том числе в Украину, чему способствует высокая доходность гривневых депозитов. Когда это произойдет и в каком объеме, говорить рано, так как даже среди суверенных государств есть несогласные с такими действиями правительства Кипра (в частности Россия)».

По мнению Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, «ситуация не такая критическая, как кажется. На депозиты Кипра приходится меньше 0,5% депозитов всей еврозоны, поэтому для ЕЦБ не будет большой трудностью поддержать ликвидность в банковской системе этой страны. Поэтому с точки зрения стабильности финансовой системы еврозоны событие вряд ли окажет существенное влияние. Мы ожидаем краткосрочное снижение евро, однако, это не перерастет в полномасштабное падение финансовых рынков Европы.

Что касается средств клиентов из стран СНГ, то, если депозиты превышают 100 тыс. евро, то они будут обложены единоразовым налогом в размере 10%. Однако эти деньги все равно находятся за пределами банковской системы Украины и других стран СНГ, и непосредственно взимание налога не окажет влияния на ликвидность национальной банковской системы.

Влияние на финансовый сектор Украины может быть опосредованным. На протяжении ближайших нескольких месяцев может несколько сократиться (на те же 10%) объем инвестиций с Кипра в Украину, а также объем выданных реальному и банковскому сектору кредитов от кипрских контрагентов. Это может оказать умеренно негативное влияние на платежный баланс Украины, но оно вряд ли будет критическим. Пока мы не видим существенного роста доходности украинских и европейских облигаций, что говорит о том, что последствия данного события для стран еврозоны и СНГ будут ограниченными».

По мнению эксперта, "скорее всего, будет полностью меняться структура банковской системы Кипра: владельцы счетов будут выводить деньги из страны в другие оффшоры, например, Белиз, Виргинские острова и др. Вести бизнес с Украиной станут через новые "тихие гавани". Правда, процесс может занять несколько месяцев. А вот Кипру придется строить ресурсную базу банков на обычных для всех стран еврозоны принципах".

Как бы то ни было, но ситуация на Кипре говорит только об одном – коллапс финансовой системы страны. И если налог введут, то, понятно, что вкладчики кинутся изымать деньги из банков. Чтобы финучреждение рухнуло, достаточно таких действий 10% вкладчиков. А раз так, то новые ограничительные меры не за горами. Для рынка данные новости – нестабильность, качели курсов и фондовые потрясения. Как результат – социальный взрыв, который может закончиться для еврозоны из ряда фон плохо. Так или иначе, но Украину такие экономические «прелести» не оставят в стороне. Также стоит напомнить, что у нас вопрос налогообложения вкладов тоже широко обсуждается. В Раде зарегистрирован соответствующий законопроект. В такой способ хотят помочь коммерческим банкам получить более дешевые кредитные ресурсы, а государственному бюджету - дополнительный источник поступлений. Власть заявила, что пока говорить о таких мерах не стоит, но, тем не менее, вопрос остается открытым.

Нана Черная (УНИАН)