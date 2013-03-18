Прибыль банков Украины в январе-феврале сократилась на 34%

Прибыль банков Украины в январе-феврале 2013 года составила 788 млн грн, что на 34% меньше показателя января-февраля 2012 года (1,2 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доходы банков в январе-феврале 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, увеличились на 10% - до 25,426 млрд грн, расходы - на 12,6% и составили 24,638 млрд грн

Как сообщал УНИАН,прибыль банков Украины в январе 2013 года составила 580 млн грн, что на 11% меньше показателя января 2012 года.

Украинские банки по итогам 2012 года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

По состоянию на 1 марта 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 177 банков, один из которых имел лицензию санационного банка.