Правительство пересмотрит систему предоставления налоговых льгот

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров до апреля пересмотреть систему предоставления налоговых льгот, в том числе налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, а также реформировать систему администрирования сельскохозяйственного налога.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента №128 от 12 марта 2013 года.

Ответственными за выполнение поручения определены Министерство доходов и сборов, Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли.

Пересмотр льгот объясняется необходимостью «создания конкурентной рыночной среды и равных условий для ведения бизнеса», а также оптимизации системы налогов и сборов.

Глава государства также поручил к июню разработать законопроект об уменьшении нагрузки на фонд оплаты труда.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года глава государства поручил Государственной налоговой администрации, вошедшей позже в Министерство доходов и сборов Украины, пересмотреть систему предоставления налоговых льгот в Украине. В бюджете на 2013 год объем предоставляемых льгот составляет порядка 70 млрд грн.

По словам министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, вопрос пересмотра налоговых льгот в настоящее время обсуждается трехсторонней межведомственной комиссией с участием специалистов Миндоходов, Минфина и Минэкономразвития.