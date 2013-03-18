Янукович возложил на Миндоходов контроль валютных расчетов

Президент Украины Виктор Янукович своим указом №141\2013 утвердил Положение о Министерстве доходов и сборов Украины, возложив на него ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте.

Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, в основные задачи Миндоходов также входит: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

На Миндоходов также возложена ответственность за формирование государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Кроме того, Миндоходов будет контролировать сферу наличных расчетов за товары (услуги), а также наличие лицензий на осуществление различных видов деятельности, подлежащих лицензированию или патентированию.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом 24 декабря 2012 года создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Министром доходов и сборов назначен А.Клименко, который возглавлял с ноября 2011 года Государственную налоговую службу.

Как заявлял премьер-министр Украины Николай Азаров, Министерство доходов и сборов создано для того, чтобы сделать невозможным уклонение от уплаты налогов.

Презентация Министерства первоначально планировалась на январь 2013 года.

Напомним также, что согласно Указу Президента, в составе Министерства доходов и сборов Украины и территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Министр доходов и сборов Украины осуществляет полномочия, связанные с принятием, прохождением и освобождением со службы лиц рядового и начальственного состава налоговой милиции, которые проходят службу в составе Министерства доходов и сборов Украины в соответствии с Положением о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел.

За должностными лицами органов государственной налоговой и таможенной служб и лицами рядового и начальственного состава налоговой милиции, которые переходят на службу в Министерство доходов и сборов Украины и его территориальные органы, за членами их семей сохраняются условия оплаты труда и материального обеспечения, льготы и другие социальные гарантии (в том числе медицинское обслуживание, санаторно-курортное и пенсионное обеспечение), установленные в соответствии с законодательством для должностных лиц органов государственной налоговой и таможенной служб и лиц рядового и начальственного состава налоговой милиции и членов их семей.