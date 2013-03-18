Еврокомиссия выделяет 200 млн евро на проекты в странах-соседях

Европейская комиссия выделит 200 млн евро в бюджет Инвестиционного инструмента соседства (European Investment Facility).

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине, отметив, что средства должны способствовать привлечению инвестиций банков развития ЕС в инфраструктурные проекты стран-соседей.

Запланированные инвестиции будут касаться в первую очередь энергетических и транспортных проектов восточных и южных стран Европейского соседства, направленных на построение инфраструктурных коммуникаций, которые бы соединяли эти страны друг с другом, а также с ЕС. Также средства пойдут на борьбу против изменений климата и проекты по стимуляции роста и развития малого бизнеса, говорится в сообщении.

По словам еврокомиссара по расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле, «с момента своего учреждения в 2008 году Инвестиционный инструмент соседства доказал свою способность служить сверхважным инструментом для сотрудничества ЕС в регионе соседства».

«Он помогает нашим странам-партнерам достичь положительных сдвигов в наиболее важных сферах, в частности, энергетической, транспортной, социальной, сфере охраны окружающей среды», – подчеркнул Ш.Фюле.

По данным Представительства ЕС, в 2012 году при помощи инициативы были профинансированы многие проекты: модернизация пунктов пересечения границ в Армении, поддержка сети электрического транспорта в Марокко и др.

***Инвестиционный инструмент соседства был основан в 2008 году. Он объединяет гранты Европейской комиссии и стран-членов с кредитами европейских финансовых учреждений ЕС с целью поддержки стран-партнеров в осуществлении важных инфраструктурных проектов.

За семь лет (2007-2013) в рамках Инвестиционного инструмента соседства Еврокомиссия планирует оказать соседям грантовую поддержку в размере 745 млн. евро; 545 млн. евро из этой суммы уже были выделены.

На данный момент с помощью инициативы было поддержано 69 проектов в разных странах. На их реализацию удалось привлечь инвестиции на общую сумму 19,4 млрд евро.