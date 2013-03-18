Миндоходов намерено оптимизировать систему расследований экономических преступлений

Оптимизация системы расследований экономических преступлений и переориентация работы налоговой милиции на риск-ориентированную систему является следующим шагом работы Министерства доходов и сборов Украины.

Об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, приветствуя подписание Президентом Украины Виктором Януковичем Положения о Министерстве.

«Министерство поддерживает задачи, обозначенные Президентом Украины в Национальном плате действий на 2013-2014 годы относительно оптимизации функций в сфере расследования преступлений против государства в экономической сфере», - цитирует пресс-служба Миндоходов заявление А.Клименко.

По словам министра, подписанное Президентом Положение подтверждает стремление Министерства быть прозрачным и прогнозированным партнером бизнеса.

«Наши приоритеты остаются неизменными – ориентация на сервис, уменьшение налогового давления, отказ от безосновательного вмешательства в деятельность предпринимателей, либерализация правил и условий ведения бизнеса», - отметил министр в своем заявлении.

Неизменным, по его словам, остается и понимание министерством сути налогового сервиса – минимизация документооборота, простота и удобство процедур регистрации, уплаты налогов, отчетности, внедрение новых технологий, позволяющих налогоплательщикам обслуживаться дистанционно.

А.Клименко также обратил внимание, что бизнес сегодня стал полноценным участником формирования основ государственной политики в налоговой и таможенной сферах. «Ведущие эксперты, топ-менеджмент крупнейших компаний и представители институтов гражданского общества, представители малого и среднего бизнеса привлечены к работе над законодательными, организационными и технологическими новациями. Все, что делается сегодня, будет предложено к использованию в будущем», - сказал А.Клименко.

Он также подчеркнул, что одним из существенных достижений последнего времени является переход на рискоринтированную систему мониторинга правонарушений, что позволяет уменьшать количество проверок и одновременно повышать качество соблюдения налогового законодательства.

«Главным оружием в борьбе с тенизацией экономики и случаями намеренного уклонения от уплаты налогов должен стать интеллект следователей и современные информационные технологии. Сбор доказательств, проведение экспертиз, правовая оценка выявленных правонарушений могут и должны проводиться дистанционно, без давления на налогоплательщиков», - убежден А.Клименко.

В этой связи он отметил, что в ближайшее, время будет оптимизирован штат налоговой милиции – до уровня, необходимого для эффективного выполнения функций по борьбе с экономическими правонарушениями. Соответствующее поручение, по словам А.Клименко, уже дано кадровой службе Министерства.

«Министерство доходов и сборов должно превратиться в современный орган, лишенный бюрократии, работоспособный и приветливый к усердному налогоплательщику и безжалостный к мошенникам», - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов Украины, установив, что в составе Министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на Министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входит: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

На Миндоходов также возложена ответственность за формирование государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Кроме того, Миндоходов будет контролировать сферу наличных расчетов за товары (услуги), а также наличие лицензий на осуществление различных видов деятельности, подлежащих лицензированию или патентированию.