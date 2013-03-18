Янукович хочет взимать пенсионный сбор при покупке валюты

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров Украины к апрелю разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении сбора на обязательное пенсионное страхование при покупке валюты субъектами хозяйственной деятельности за безналичный расчет.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

Ответственными за выполнение поручения определены Министерство доходов и сборов Украины, Министерство финансов Украины и Министерство социальной политики Украины.

Как сообщал УНИАН, сбор с безналичных валютных операций в Украине был введен в 1998 году как временная мера. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 г. - до 1%, в 2008 г. - до 0,5%, а в 2009 г. - до 0,2%.

В январе 2011 года Верховная Рада Украины приняла закон об упразднении пенсионного сбора с иностранной валюты.

В сентябре 2012 года заместитель председателя Госналогслужбы Андрей Игнатов называл введение в Украине 3% пенсионного сбора с безналичных валютных операций в числе новых налоговых инициатив, которые проходят общественное обсуждение. Однако на тот момент вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявлял, что Кабмин не готов вводить пенсионный сбор на валютные операции, осуществляемые в безналичной форме.

Напомним также, что в конце 2012 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15% сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Однако парламентарии сначала отложили рассмотрение этого законопроекта, а позже он был вовсе отозван.