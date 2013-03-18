Бюджет Евросоюза увеличат из-за присоединения Хорватии
Брюссель. Европейская комиссия предлагает Совету ЕС и Европарламенту увеличить бюджет Евросоюза с учетом присоединения Хорватии.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренных сегодня предложениях Еврокомиссии.
Согласно предложениям, предусматривается увеличение обязательства к выплатам в бюджете ЕС на 655,1 млн. евро (0,4% от всего бюджета ЕС на 2013 год), а также увеличение выплат на 374,0 млн. евро (0,3% бюджета ЕС).
При этом взнос Хорватии в бюджет ЕС в этом году будет составлять 211,9 млн. евро.
Предложения Еврокомиссии будут переданы на рассмотрение Европарламенту и Совету ЕС.
Как сообщал УНИАН, Хорватия должна присоединиться к ЕС с 1 июля этого года. Соглашение о присоединении между Хорватией и ЕС было подписано 9 декабря 2011 года.
Хорватия подала заявку на членство в ЕС в 2003 году, переговоры начались в 2005 году.