Бюджет Евросоюза увеличат из-за присоединения Хорватии

Брюссель. Европейская комиссия предлагает Совету ЕС и Европарламенту увеличить бюджет Евросоюза с учетом присоединения Хорватии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренных сегодня предложениях Еврокомиссии.

Согласно предложениям, предусматривается увеличение обязательства к выплатам в бюджете ЕС на 655,1 млн. евро (0,4% от всего бюджета ЕС на 2013 год), а также увеличение выплат на 374,0 млн. евро (0,3% бюджета ЕС).

При этом взнос Хорватии в бюджет ЕС в этом году будет составлять 211,9 млн. евро.

Предложения Еврокомиссии будут переданы на рассмотрение Европарламенту и Совету ЕС.

Как сообщал УНИАН, Хорватия должна присоединиться к ЕС с 1 июля этого года. Соглашение о присоединении между Хорватией и ЕС было подписано 9 декабря 2011 года.

Хорватия подала заявку на членство в ЕС в 2003 году, переговоры начались в 2005 году.