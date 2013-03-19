Анастасиадес признал, что налог на вклады парламент Кипра не поддержит - "привет госпоже Меркель"

Кипрский парламент может провалить проект, предусматривающий списание денег с банковских вкладов в обмен на финансовую помощь Европы.

Депутаты настаивают на освобождении депозитов на сумму до 100 тысяч евро от налога. Кредиторы не против, но в ответ настаивают на увеличении взносов со сверхкрупных вкладов — более 500 тысяч евро. Администрация Анастасиадеса вынуждена балансировать между интересами избирателей и перспективой массового бегства российских денег из юрисдикции Кипра. Провал в парламенте означает крушение банков и выход Кипра из зоны евро, утверждают европейские кредиторы.

Последняя по состоянию на поздний вечер понедельника схема списания средств с банковских вкладов на Кипре не пройдет в парламенте, говорят источники Financial Times, близкие к консультациям в Никосии.

Накануне европейская «тройка» кредиторов – Международный валютный фонд, Центробанк Европы и Еврокомиссия – пытались согласовать с кипрскими властями изъятие 3% с депозитов до 100 тысяч евро, с сумм от 100 тысяч до 500 тысяч евро — 10%, а с сумм более 500 тысяч евро — 15%.

Списание с банковских вкладов 5,8 млрд евро – это условие предоставления банковской системе Кипра финансовой помощи на 10 млрд евро от «тройки». Если оно не будет выполнено, кипрские банки рухнут, экономика потеряет управляемость, встанет вопрос о выходе Кипра из зоны евро, и вкладчики пострадают еще больше, предупредили европейские переговорщики.

Но похоже, что такая структура этой операции не получит значительной поддержки, сказал Financial Times осведомленный европейский чиновник. По его словам, Кипр и кредиторы согласовывают вопрос полного освобождения небольших депозитов от списаний и пока сталкиваются с юридической коллизией – исключение одной категории вкладчиков в ущерб другой противоречит законодательству кипрской юрисдикции,передает Газета.RU.

На полном освобождении депозитов на сумму до 100 тысяч евро от списаний настаивают правоцентристская партия ДИСИ и демократическая ДИКО, без поддержки которых проект не получит одобрения в парламенте.

Такой же вариант устраивает и европейских кредиторов, которые взамен требуют поднять ставку списания для депозитов на сумму свыше 500 тысяч евро до 15,6%.

Концепция освобождения малых депозитов от списаний в общих чертах была согласована накануне около 12 часов ночи по московскому времени в ходе телефонной конференции высокого уровня. В переговорах приняли участие президент Кипра Никос Анастасиадес, еврокомиссар по экономике и монетарной политике Олли Рен и глава комитета Европарламента по международным делам Элмар Брок.

По данным кипрского Mega TV, в ходе консультаций Анастасиадес признал, что соглашение о списании средств с банковских вкладов не получит большинства голосов в парламенте. «Я предупреждал, но вы не слушали. Привет госпоже Меркель», — цитирует его телеканал. Официального подтверждения или опровержения цитаты пресс-офис Анастасиадеса не предоставил.

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