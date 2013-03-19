Нацбанк продлил сроки ликвидации «Трансбанка»

Национальный банк Украины продлил процедуру ликвидации «Трансбанка» (г. Киев) со 2 марта до 1 декабря 2013 года. Об этом говорится в сообщении Нацбанка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» №51 за 19 марта.

Согласно сообщению, соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №54 от 26 февраля.

Также сообщается об изменении местонахождения «Трансбанка». Новый адрес банка: 04071, г. Киев, ул. Петровская, 19, тел.: (044) 455-90-05.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением от 1 марта 2010 года отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации «Трансбанка» (г. Киев).