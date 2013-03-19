Миндоходов: поступления по экологическому налогу выросли на треть

За два месяца 2013 года объем поступлений по экологическим платежам составил 395,3 млн грн, что на треть превышает показатель прошлого года, сообщили УНИАН в Министерстве доходов и сборов Украины.

«Экологический налог – основной источник финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Распределение этих средств осуществляет Госказначейство в соответствии с законодательством», - разъяснили в Миндоходов.

По данным Министерства, 53% платежей по эконалогу направляется в специальный фонд государственного бюджета, 47% - в специальные фонды местных бюджетов. «При этом 33% поступлений в спецфонд госбюджета направляется на финансирование исключительно целевых проектов экологической модернизации предприятий», - говорится в разъяснении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году объем поступлений по экологическому налогу составил 2,6 млрд грн, что на 20% больше показателя 2011 года.

20 ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла ряд изменений в Налоговый кодекс Украины в части индексации налогов и сборов с учетом прогнозного уровня инфляции. В частности, индексация налогов и сборов на уровне 7,9% коснулась акцизных налогов (включая акциз на спирт, ликеро-водочные изделия, табак и нефтепродукты), сбора за первичную регистрацию транспортного средства, ставки экологического налога, ставки налога на земельные участки, не имеющие денежной оценки, ставки сбора за пользование радиочастотным ресурсом. Уровень индексации в размере 9,4% коснется платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, ставки сбора за специальное использование водой и лесными ресурсами.