Если Кипр и введет налог на депозиты, то не следует ожидать возвращения украинских денег - эксперт

В случае введения Кипром налога на депозиты не следует ожидать возврата значительных средств на украинские счета. Такое мнение высказал УНИАН Роман Озимко, специалист департамента по связям с инвесторами Pro Capital Investment.

По его словам, причина в ограничении наличных расчетов в Украине, к тому же гривня не вызывает высокую степень доверия среди крупного украинского бизнеса.

Новый налог, который может быть утвержден во вторник, 19 марта, может вызвать отток украинских средств в другие оффшорные зоны. Вопрос лишь в том, сколько средств украинских компаний удержалось на кипрских счетах после замораживания денежных перерасчетов центральным банком страны.

Как сообщал УНИАН, кипрский парламент должен принять во вторник, 19 марта, решение по налогу на депозиты в обмен на помощь ЕС и МВФ, но, по словам президента страны, этого может не произойти.

Депутаты настаивают на освобождении депозитов на сумму до 100 тысяч евро от налога. Кредиторы не против, но в ответ настаивают на увеличении взносов со сверхбольших вкладов - более 500 тысяч евро. Администрация Анастасиадеса вынуждена балансировать между интересами избирателей и перспективой массового бегства российских денег из юрисдикции Кипра. Провал в парламенте означает крах банков и выход Кипра из зоны евро, утверждают европейские кредиторы.

Последняя по состоянию на поздний вечер понедельника схема списания средств с банковских вкладов на Кипре пройдет в парламенте, говорят источники Financial Times, близкие к консультациям в Никосии.

Накануне европейская «тройка» кредиторов - Международный валютный фонд, Центробанк Европы и Еврокомиссия - пытались согласовать с кипрскими властями взыскания 3% по депозитам до 100 тысяч евро, из сумм от 100 тысяч до 500 тысяч евро - 10%, а с сумм более 500 тысяч евро - 15%.

Списание с банковских вкладов 5,8 млрд евро - это условие предоставления банковской системе Кипра финансовой помощи на 10 млрд евро от «тройки». Если она не будет выполнена, кипрские банки упадут, экономика потеряет управляемость, встанет вопрос о выходе Кипра из зоны евро, и вкладчики пострадают еще больше, предупредили европейские переговорщики.