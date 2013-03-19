Торги на межбанке открылись ростом доллара и евро

Во вторник, 19 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1250/8,1300 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2634/38, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5120/10,5205. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне – 1,2937/39 (понедельник – 1,2937/39).

В понедельник, 18 марта, Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, 18 марта на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1230/8,1290, к 12:00 цены повысились до 8,1270/8,1310. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям 8,1260/8,1290 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5055/10,5150, к 12:00 цены ушли вверх 10,5290/10,5400. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,5185/10,5285.