Азаров надеется, что вместо Кипра бизнес будет хранить деньги в Украине

Решение Кипра о введении налога на депозиты не будет иметь для Украины катастрофических последствий и может заставить людей хранить деньги в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во вторник, 19 марта, во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ.

«Как это может повлиять на нас? Я бы начал с глобального ответа: решения в глобальном плане очень рискованные для всей финансовой и банковской системы. И, дай Бог, чтобы это решение очень быстро получило завершение. Чем больше будут длиться дебаты, тем дольше это будет раскачивать ситуацию. Несмотря на то, что это решение, безусловно, имеет негативные последствия, оно, вместе с тем, поставит точку на этом серьезном кризисе. Нельзя допустить, чтобы этот кризис недоверия распространился как эффект домино», - сказал Н.Азаров. По его мнению, это было бы самым негативным явлением.

Премьер отметил, что масштабы украинских капиталовложений на Кипре возможно оценить только косвенно, но добавил при этом, что они на порядок меньше российских.

«Если не значительно меньше. Чего мы с вами будем гадать? Я примерно могу оценивать - ведь такого учета, сколько нашего капитала вышло на Кипр, с учетом сложности перевода, нет - это очень трудно сделать», - сказал Н.Азаров. При этом он не назвал конкретной цифры объемов украинских денег, хранящихся на депозитах на Кипре.

«Для нас это не будет иметь таких серьезных последствий (как для России - УНИАН). Но в этом негативном, на первый взгляд, решении есть и позитив: «Этот позитив приведет к тому, что наш бизнес будет очень тщательно думать, какие у него есть сомнения в надежности нашей системы. Мы за эти три года показали, что мы не идем на конфискационные решения. Вы не можете упрекнуть правительство ни в одном решении подобного рода», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 16 марта, парламент Кипра планировал одобрить план введения в республике налога на банковские вклады, объем поступлений от которого должен стать частью общего объема финансовой помощи стране. Налогообложение изначально должно было быть дифференцированным – для вкладов менее 100 тыс. евро (по ставке порядка 6,7%) и более 100 тыс. евро (по ставке порядка 10%). Вместе с тем, в субботу окончательного решения по налогообложению принято не было – голосование по соответствующему законопроекту парламента Кипра было перенесено на понедельник, 18 марта, а затем и на вторник, 19 марта.