Fitch подтвердило и одновременно отозвало рейтинги банка «Хрещатик»

Fitch Ratings подтвердило и одновременно отозвало рейтинги банка «Хрещатик», поскольку эмитент принял решение прекратить участие в рейтинговом процессе, сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Рейтинги банка «Хрещатик» определены на уровне «B-», прогноз «Негативный».

Как говорится в сообщении, агентство отзывает ранее присвоенные рейтинги банка, в том числе долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте, подтвержденные на уровне B-/прогноз «негативный», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне B, рейтинг устойчивости на уровне b-, рейтинг поддержки на уровне 5, уровень поддержки долгосрочного РДЭ как «нет уровня поддержки», национальный долгосрочный рейтинг на уровне BBB-(ukr)/прогноз «негативный».

Также сообщается, что подтверждение рейтингов банка отражает ограниченные изменения его кредитоспособности в течение 2012 года и учитывает комфортную в настоящее время ликвидность у банка, отсутствие какого-либо существенного риска рефинансирования, ограниченную прямую подверженность риску обменного курса, а также соблюдение регулятивных требований, в том числе по минимальному уровню достаточности капитала. «Негативный» прогноз продолжает отражать сложности в области качества активов и прибыльности, с которыми сталкивается банк, что оказывает давление на его капитализацию и обуславливает низкую способность абсорбировать потери по кредитам.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 8,843 млрд грн, обязательства – 8,14 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 4,492 млрд грн, собственный капитал – 702,95 млн грн, уставный капитал – 828,8 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 38,13 млн грн.

На 1 января 2013 года акционерами банка были компания «КФ «Укрфинком» (37,4427% акций банка), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%), компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).