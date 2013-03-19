От Кипра требуют закрыть 2 крупных банка и заморозить вклады. Анастасиадис звонит Путину

Кредиторы требуют от властей Кипра закрыть два крупных банка страны и заморозить большую часть депозитов на 5-10 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя правительства Кипра. В заявлении также опровергается информация, что президент Никос Анастасиадис отказался освободить от налога небольшие депозиты. Как сообщает Reuters, Анастасиадис во вторник, 19 марта, будет звонить президенту РФ Владимиру Путину для обсуждения вопросов о вкладах.

«Президент категорически отрицает информацию, что он отклонил предложения об освобождении от налога депозитов до 100 тысяч евро. Наоборот, президент боролся, чтобы предотвратить это беспрецедентное развитие, которое, в конечном счете, было принято под давлением тех, кто сегодня пытаются оправдать свои решения», — говорится в заявлении правительства Кипра.

Ранее власти Кипра намеревались освободить вклады до 100 тысяч евро от налогообложения.

«Что касается наших кредитов, то они требовали немедленного закрытия двух крупных банков, перевода депозитов до 100 тысяч евро в «хороший» банк и реструктуризации оставшихся депозитов. МВФ дал оценку, что эти депозиты потеряли бы 40% их стоимости, если бы были заморожены на 5-10 лет. На Европейской комиссии (оценки) потери стоимости общего объема депозитов были намного больше. Кроме того, влияние на экономику в целом (такого решения) имело бы разрушительные последствия», — говорится в заявлении.

Правительство Кипра для защиты вкладчиков предложило компенсации — банковские акции и облигации, связанные с доходами от месторождений природного газа, сообщил представитель правительства.

Он также опроверг сообщения о предложении российского «Газпрома» приобрести банк.

«Публикации о предложении «Газпрома» по приобретению Finance Bank не имеют никакой связи с действительностью», — сказал он. Как стало известно в среду, «Газпром» предложил Кипру свою финансовую помощь в реструктуризации банков в обмен на получение права контроля добычи газовых ресурсов в исключительной экономической зоне острова. Тогда же сообщалось, что Анастасиадис не желает принимать предложение «Газпрома». Сам «Газпром» опроверг информацию о предложении финпомощи Кипру.

Вечером во вторник Анастасиадис планирует провести телефонный разговор с президентом Путиным, который накануне раскритиковал вводимый кипрскими властями налог, назвав его несправедливым, непрофессиональным и опасным решением, передает «Газета.Ru».

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