Страховые компании не страхуют вклады от повышения налогов государством - эксперт

Страховые компании не покрывают убытки, связанные с введением дополнительных налогов. Об этом сообщил УНИАН директор по продажам страховой компании "Актив-гарант" Виталий Козловский.

"В связи с тем, что власти Кипра рассматривают различные варианты повышения налогов на доходы физических и юридических лиц от вкладов в кипрских банках, некоторые бизнесмены рассматривали возможность застраховать свои вклады, стремясь избежать таким образом убытков. Однако действия законных властей являются повсеместным ограничением при страховании банковских вкладов", - пояснил эксперт.

По его словам, страховые компании могут обезопасить от потери вкладов, например, по причине банкротства финучреждения вследствие стихийного бедствия или ограбления. В то же время, действия государства страховым случаем считаться не могут.

"Страхование депозитов - хороший инструмент, который позволяет избежать убытков во многих случаях. Но есть и ряд ограничений, в которых этот вид страхования не применяется. Действия государства - одно из них", - подчеркнул Козловский.

Как сообщал УНИАН, власти Кипра рассматривают вопрос о введении единоразового налога на банковские вклады - одно из условий предоставления Кипру экстренного пакета помощи от ЕС и МВФ в размере 10 млрд евро. Вопрос должен обсуждаться 19 марта парламентом. Но, по словам президента страны, этого может не произойти.

Депутаты настаивают на освобождении депозитов на сумму до 100 тысяч евро от налога. Кредиторы не против, но в ответ настаивают на увеличении взносов со сверхбольших вкладов - более 500 тысяч евро. Администрация Анастасиадеса вынуждена балансировать между интересами избирателей и перспективой массового бегства российских денег из юрисдикции Кипра. Провал в парламенте означает крах банков и выход Кипра из зоны евро, утверждают европейские кредиторы.

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