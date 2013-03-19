Арбузов уверяет: в Украине налог на депозиты вводиться не будет

Национальный банк Украины и правительство не планируют вводить налог на депозиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая на пресс-конференции в Кабинете министров, заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«Нацбанк и правительство не задумывалось над тем, чтобы вводить налог на депозиты. Мы прекрасно понимаем, чего стоит доверие наших граждан, которое сегодня вкладывают в банковскую систему Украины в национальной валюте достаточно большое количество средств и сбережений, и делают это в нацвалюте, что не может не радовать. Население - наш основной кредитор»,- сказал С.Арбузов.

При этом он обратил внимание, что многие страны используют политику налогообложения банковских депозитов.

Однако, по словам С.Арбузова, Украина такой налог вводить не будет.

Как ранее сообщал УНИАН, народный депутат Украины от Партии регионов Евгений Сигал предлагал Верховной Раде внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которые предполагают упразднение нормы, разрешающей банкам привлекать вклады (депозиты) от физических лиц в иностранной валюте. Также Е.Сигал предлагал Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и внедрить с 1 января 2014 года 25%-й налог на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады в банках или небанковских учреждениях.

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