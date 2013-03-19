Межбанк во вторник закрылся котировками 8,1345/8,1380 грн/долл.

Во вторник, 19 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1250/8,1300, к 12:00 цены поднялись 8,1310/8,1340. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1345/8,1380 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2634/38, к 12:00 цены повысились 0,2635/39. К закрытию цены достигли уровня 0,2636/40. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8450 (-0.0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2915/1,2970. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5120/10,5205, к 12:00 цены ушли вверх 10,5185/10,5285. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,5265/10,5370.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 марта, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1230/8,1290, к 12:00 цены повысились 8,1270/8,1310. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям 8,1260/8,1290 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5055/10,5150, к 12:00 цены ушли вверх 10,5290/10,5400. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,5185/10,5285.