Арбузов обещает прогнозируемый и понятный курс гривни

Курс гривни в 2013 году будет прогнозируемым и понятным, а Национальный банк не будет вмешиваться в процесс курсообразования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, выступая на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Курс гривни будет прогнозируемым и понятным, и мы не будет искусственным образом влазить в этот процесс», - сказал С.Арбузов.

При этом он подчеркнул, что процесс курсообразования — это рыночный процесс, и НБУ вмешивается только тогда, когда в этом есть необходимость. В частности, в прошлом году объем таких вмешательств составил 8% от общего объема межбанка.

Отвечая на вопрос о том, какой будет позиция украинской стороны в отношении введения гибкого курса гривни, С.Арбузов еще раз отметил: «МВФ требует девальвации и гибкого курса, но мы не будем искусственно влазить в процесс. Это позиция правительства и Национального банка».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поручил Национальному банку Украины (НБУ) в 2013 году обеспечить низкий уровень инфляции наряду с гибким валютным курсом. Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года.

Согласно плану действий, Национальный банк совместно с Кабинетом министров Украины должны обеспечить взвешенную политику для достижения прогнозированного уровня инфляции в течение 2013 года. Также Нацбанк должен обеспечить постепенное повышение действенности использования процентной ставки как основного инструмента монетарной политики и гибкое управление обменным курсом национальной валюты.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, Украина в 2013 году намерена придерживаться курса на смягчение монетарной политики.

Справка УНИАН. Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Нацбанк объясняет дефляцию 2012 года высоким предложением продовольственных товаров.

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