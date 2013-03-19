Эксперт: депозиты в гривне компенсируют потери от девальвации и инфляции

Депозиты в гривне остаются одним из основных инструментов населения для компенсации потерь от девальвационных и инфляционных процессов и получения дополнительного дохода.

Такое мнение высказал заместитель начальника управления розничного и малого бизнеса «Индустриалбанка» Константин Варнин, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, по данным официальной статистики Национального банка за январь-февраль 2013 года, сумма депозитов физических лиц в национальной валюте в украинских банках выросла на 4,2%, или на 15,2 млрд грн, - до 381,4 млрд грн.

«Популярность гривневых депозитов среди населения на текущий момент связана со следующими факторами: сравнительно высокая доходность гривневых депозитов по сравнению с валютными депозитами, снижение девальвационных ожиданий населения, увеличение доверия населения к банковской системе, отсутствие у населения альтернативных источников получения доходов и инструментов вложения средств в такие активы, как, к примеру, ценные бумаги в связи с неразвитостью рынка ценных бумаг в Украине», — комментирует К.Варнин.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года вклады населения в национальной валюте выросли на 6 млрд грн, в то время как валютные вклады - на 308,3 млн долл. Объем наличных средств физических лиц за указанный период сократился на 2,6% - до 198 млрд грн. Чистый спрос населения на валюту незначительно снизился - до 200 млн долл. по сравнению с показателем с 210 млн долл. в декабре 2012 года.

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