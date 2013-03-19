Законопроект о создании финансовой полиции требует более четкой проработки - Арбузов

Законопроект о возможном создании в Украине силового фискального органа, подчиненного Президенту Украины — финансовой полиции, требует четкой и идейной проработки.

Об этом на пресс-конференции в Кабинете министров заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«Я видел законопроект и работал с ним, но я знал, что он не готов. Нужно отработать этот закон идейнее и четче», - сказал С.Арбузов.

По его словам, правительство ищет возможности для того, чтобы бизнес и фискальные органы работали прозрачно и понятно.

«Мы изучаем зарубежный опыт, законодательную базу. Работа идет. Но когда эта норма (о финансовой полиции - УНИАН) будет принята — неизвестно», - сказал Арбузов.

Как сообщал УНИАН, 14 марта премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований. Такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований. В соответствии с обнародованной информацией, данная служба будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований и подчиняться непосредственно Президенту Украины.