НАБУ: ставка по депозитам в гривне сократилась до 11,71%, по кредитам - до 15,63%

Средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте сократилась на 0,9 п.п. - до 11,71%, по кредитам - на 0,88 п.п. - до 15,63%, сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

По мнению эксперта НАБУ Диляры Мустафаевой, снижение ставок по кредитам и депозитам в национальной валюте при одновременном росте объемов кредитов и депозитов является следствием достаточного уровня ликвидности в банковской системе при одновременном сохранении слабого спроса на банковские кредиты. «Имея ресурсы, низкий уровень инфляции и относительно стабильную ситуацию на валютном рынке, банки пытаются стимулировать внутренний спрос на кредиты за счет снижения их стоимости», - комментирует эксперт.

Также сообщается, что по предварительным данным Национального банка Украины, объем банковских кредитов в экономике Украины в феврале вырос на 0,7%, или на 5,98 млрд грн, в то время как за предыдущий месяц рост составил 3,10 млрд грн. Рост объемов кредитования предприятий составил 5,33 млрд грн, при этом задолженность по кредитам физических лиц сократилась на 45 млн грн. По мнению экспертов НАБУ, рост кредитного портфеля банковской системы подкреплен увеличением клиентских депозитов, объем которых в феврале вырос на 3,45 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов НАБУ, в январе зафиксировано снижение стоимости ресурсов почти во всех сегментах денежно-кредитного рынка, и банки продолжат снижать ставки привлечения средств для улучшения операционной прибыльности.

Банкиры прогнозируют снижение ставок по краткосрочным вкладам до 15-17% уже весной этого года.

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