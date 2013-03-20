Минфин Германии: пока неясно, смогут ли кипрские банки когда-нибудь открыться вновь

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сожалеет о решении парламента Кипра отказаться от введения налога на банковские депозиты, передает ВВС.

Введение налога является условием получение экстренной финансовой помощи от ЕС и МВФ.

В интервью немецкому телеканалу ZDF министр заявил, что неясно, смогут ли кипрские банки когда-нибудь открыться вновь. В настоящее время банки на Кипре закрыты и не откроются до четверга. Шойбле также добавил, что стране некого винить в сложившейся «серьезной ситуации».

Напомним, президент Кипра заявил в воскресенье, что отказ от соглашения с МВФ и ЕС приведет к банкротству страны и возможному выходу из еврозоны.

Между тем, законопроект о введении налога на банковские депозиты во вторник не поддержал ни один из парламентариев: 36 проголосовали против, еще 19 воздержались.

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